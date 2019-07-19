0553 313 94 23

Yasir Subaşı çalışmalara başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Fenerbahçe’den transfer ettiği Karahan Yasir Subaşı Avusturya kampının 3.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:53
Yasir Subaşı çalışmalara başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Fenerbahçe’den transfer ettiği Karahan Yasir Subaşı Avusturya kampının 3.gününde takıma katılarak çalışmalara başladı.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Avusturya kampı devam ediyor. 1.etap kampını Kayseri’de tamamlayan ve ardından Avusturya’ya giden Sarı-Kırmızılılar vizesi 3 gün geç çıkan yeni transfer Karahan Yasir Subaşı kampa gecikmeli katıldı. Vizesi halledilen ve Avusturya kampının üçüncü günü takıma katılan Karahan Yasir, takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmanlardaki isteği ve hırsı ile dikkat çeken Yasir Subaşı gözünü formaya dikti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör yuvasına ilişkin çarpıcı analiz: FETÖ bireyin kendi isteğiyle girip çıkacağı bir örgüt değil
    1. Terör yuvasına ilişkin çarpıcı analiz:..
    2. (Özel) Damat ve sağdıca kahve..
    3. Temmuz ayında kar keyfi
    4. (Özel) Esenyurt’ta esnafı önce..
    5. Giresun'da feci kaza! Çok sayıda..
    6. Sade ve şık 25 dekorasyon fikri
    7. Dolar/TL 5,6320 seviyelerinden işlem..
    8. Mersin'de iki grup arasında silahlı..
    9. Borsa güne yükselişle başladı
    10. (Özel) Selde kaybolan köpeği yüzerek..
    11. Honda'dan temmuz ayına özel fırsatlar
    12. Kocayayla’da trafik düzenlemesi
    13. Başkan Palancıoğlu Kentsel Dönüşüm..
    14. Açık hava müzesi Amasya’nın 2019 yılı..
    15. Türk takımı, klavye şampiyonasından 10..
    16. Merkezi yönetimin 2018’de AR-GE’ye..
    17. 16 yaşındaki genç kendini astı
    18. Dünyanın en iyi 10 Four Seasons..
    19. Sel bölgesinde yaralar sarılıyor
    20. 6 ayda trafik kazalarında bin 53 kişi..
    21. FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri..
    22. KDK'den "atama" tavsiyesi
    23. Kilis’te kan bağışı kampanyasına..
    24. Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira..
    25. (Özel) Asırlık saat parçalarından..
    26. Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı
    27. Eşiyle tartıştı, kayın babası..
    28. ING’den müşterilerine ATM kolaylığı
    29. Kurulan-kapanan şirketler (2)
    30. Kurulan ve kapanan şirket..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?