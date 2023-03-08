Yaşından başından utan be Rahmi Turan! Yüzsüzlüğü bakın ne diye yutturuyor

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Meral Akşener'in "kumar masası” ve “noter gibi tasdik mekânı” olarak nitelediği “Altılı Masa”ya tekrar dönmesinin "yüzsüzlük" değil "fazilet" olduğunu savundu.

Turan, "Hadi oradan be" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Meral Hanım, sağ gösterdi, sol vurdu, hepsinin rengi ruhsarı soldu!

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Anlamsız çıkışıyla umutları yıktığı için tüm şimşekleri üzerine çeken Meral Akşener'in, Altılı Masa'ya dönme basiretini göstermesi hem kendisi, hem partisi, hem ülke adına kazanç oldu, milletin umutlarını yeniden yeşertti.

(...) Meral Hanım'ın “Kumar Masası” ve “Noter gibi tasdik mekânı” olarak nitelediği “Altılı Masa”ya “gurur yapmadan” geri dönmesi onu ve partisini siyasi enkaz altında kalmaktan kurtardı.

Hatadan dönmek fazilettir.

Zararın neresinden dönersen kârdır. (...)"