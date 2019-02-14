0553 313 94 23

Yasin Demirci: Esnaf büyürse ülke de büyür

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sanayi esnafı için yatırımlar devam ediyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:52
Yasin Demirci: Esnaf büyürse ülke de büyür

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sanayi esnafı için yatırımlar devam ediyor.


Tavşanlı Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı, Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Yasin Demirci, Küçük Sanayi Sitesi çalışmaları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Yasin Demirci, "Sanayi için yatılı eğitim merkezi 100 yataklı, 14 derslikli Milli Eğitime ait olacak olan yatılı Mesleki Eğitimimiz projesini Bakanımız, Valimiz, Milli Eğitim ve biz imzaladık ve harekete geçti. Daha sonra bizler Bakanımıza sanayi ile ilgili Tavşanlı’nın Küçük Sanayi Sitesi ve Sanayi Gelişimi ile ilgili dosya verdik. Bu dosyadan sonra biz de genel müdürlüğünden ve daire başkanından arka arkaya telefonlar geldi. Sanayi ile ilgili beklentilerimizi ve acil beklentileriniz nelerdir ? diye. Biz de acil beklentilerimizin içerisine daha önce hazırlamış olduğumuz sosyal tesislerin üzerindeki 10 derslikli yerimiz, bilişim teknolojileri iş eğitim merkezi olarak hazırlamıştık. Bunu şimdi yatılı eğitim merkezinin bir dalı olarak Milli Eğitime ve Mesleki Eğitime devredeceğiz. Devrettiğimiz zaman da acil olarak bize 5 derslik yerine bilgisayar ve yazılım bölümü, proje bölümü ve kütüphane gibi temelde acil olarak kurs verebilecek noktalarımızı biz nasip olursa Mayıs ayına kadar bitirip hazır hale getireceğiz.Bunun teknik donanımlarını Milli Eğitim sağlayacak. Nasip olursa Mayıs ayında bizim sanayi sitemizdeki salonumuzda ve dersliklerimizde eğitim verilebilir hale gelecek. 100 yataklı olan yerde 3 yıl içerisinde Allah nasip ederse tamamlanacak. Müteahhitimiz sağ olsun, ’ön çalışmayıbiz yaparız, gerekli her türlü de desteği veririz’ demesi bizi de heveslendirdi" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:52
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekin: “Bu şehir hepimizin"
    1. Tekin: “Bu şehir hepimizin"
    2. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri..
    3. NATO savunma bakanları Afganistan'ı..
    4. Terör propagandasından gözaltına..
    5. Sincan Belediye Başkanı Ercan..
    6. Pompeo'dan skandal açıklama! "İran ile..
    7. Arçelik'ten 500 milyon TL'lik tahvil..
    8. Libya'nın güneyindeki petrol sahasında..
    9. Kayseri 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde..
    10. Yer altı çöp konteynerine atılan..
    11. İTSO üyeleri UNICERA Fuarı’nı gezdi
    12. Talasgücü Belediyespor 1 haftalık..
    13. Aşırı yağıştan köprü ulaşıma kapandı
    14. Tuğrul Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a mesaj
    15. Mersin; dürüst, şeffaf, kolay..
    16. İşadamı kardeşlere FETÖ’den 7’şer..
    17. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası..
    18. Külliye’de Eskişehir’den özel misafir
    19. Elazığ’da baba-oğlun araçları..
    20. Deliklitaş Gel-Der’den Ataç’a onursal..
    21. Siirt’te HDP’lilerin yürüyüşüne izin..
    22. Camiye giden çocuklara ödül
    23. Adana’da 31 bin öğrenci sportif..
    24. Diyanet-Sen’den Diyanet İşleri Başkanı..
    25. Orta Doğu Zirvesi 2. gününde
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran..
    27. Ankara’da 2. Siber Güvenlik..
    28. ’Vatan aşktan üstündür’ diyerek..
    29. Uluslararası öğrenciler kahvaltıda..
    30. DPÜ ile MEB arasında YÖS iş birliği..
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor