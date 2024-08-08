Yaşı 80’e dayanmış, dinleyicisine küfür ediyor! Ajda Pekkan’dan protokoldeki kişi hakaret…

Şarkıcı, sahneden "Ben protokolde oturup s…p gitsem ne dersiniz?" diyerek dinleyicisine hakaret etti. Konserini sevmeyip çıkanlara da arkalarından bağıran şarkıcı, "buraya gelin" diyerek onları zorla sahneye çağırdı.

Bu olay, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 80 yaşına yaklaşan sanatçının bu sözleri, konser katılımcıları arasında şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.