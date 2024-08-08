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Sosyal Medya Yaşı 80’e dayanmış, dinleyicisine küfür ediyor! Ajda Pekkan’dan protokoldeki kişi hakaret…
Sosyal Medya

Yaşı 80’e dayanmış, dinleyicisine küfür ediyor! Ajda Pekkan’dan protokoldeki kişi hakaret…

Yeniakit Publisher
2024-08-08 08:51:00 - 2024-08-08 08:53:08

Ajda Pekkan, konseri sırasında protokolde oturan bir kişinin konser bitmeden kalkıp gitmesine tepki gösterdi.

Şarkıcı, sahneden "Ben protokolde oturup s…p gitsem ne dersiniz?" diyerek dinleyicisine hakaret etti. Konserini sevmeyip çıkanlara da arkalarından bağıran şarkıcı, "buraya gelin" diyerek onları zorla sahneye çağırdı.

Bu olay, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 80 yaşına yaklaşan sanatçının bu sözleri, konser katılımcıları arasında şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

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Yorumlar

Asim keskin

Bu Protokol manyakligi, protokol asikliui sadece Türkiye'de ve İslam ülkelerinde var. İlla bir şah bir padişah bir kral bir başkan herneyse o de oturmalı oturursa onun sandalyeyi kocaman olmalı felan. Yazik
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