Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde Yasemin, finalde Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaştı.

Stark Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

Dünya şampiyonu tek Türk kadın güreşçi olan Yasemin, Belgrad'da ikinci turda Kazak Gulmaral Yerkebayeva'yı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Japon Yuka Kagami'yi 4-2, yarı finalde de Ekvadorlu Genesis Reasco Valdez'i 4-3 yenmişti.

Yasemin Adar Yiğit kimdir? Yasemin Adar Yiğit başarıları:

1991 yılında Balıkesir'in Çiçekpınar köyünde doğdu. Babası Naim Adar, annesi Ayşegül Adar'dır. Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi'nde öğrenci iken hentbol oynadı; lise son sınıf öğrencisi iken atletizm takımına girdi. Gülle atma Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü oldu. 2011'de Balıkesir Gençlik Spor Kulubünde profesyonel güreşe başladı.

Temel güreş eğitimini antrenörler Kemal Kurt ile Aslan Seyhanlı'dan aldı. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenim gördü. Mezuniyetinin ardından Niğde'nin Kiledere kasabasında Şehit Bülent Tunçbilek Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Güreş kariyerini Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü'nde sürdürdü.

26 Eylül 2021 tarihinde Erdem Yiğit ile evlendi.

İlklerin güreşçisi

Yasemin Adar Yiğit, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncülük kürsüsünde yer alan Yasemin, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti. Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda beşinci gün sonunda 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyaya ulaştı.