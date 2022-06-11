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Ekonomi Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yaşar Üniversitesi ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 15:33:00 -
Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru  süresi  10.6.2022 tarihten  itibaren  15  gündür. Başvurular  T.C.  Yaşar  Üniversitesi,  İnsan  Kaynakları  Müdürlüğü,  Üniversite  Cad.  Ağaçlı  Yol No:  37-39  PK.  35100  Bornova  -  İZMİR  adresine  şahsen  veya  kargo  ile  yapılabilir.  İnternet üzerinden  başvuru  kabul  edilmez.  Kargo  ile  yapılan  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar üniversitemize  ulaşmış  olması  gerekmektedir.  Belirtilen  şartları  taşımayan,  eksik  belgeli  ve başvuru  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  ile  kargodaki  gecikmeler  dikkate  alınmayacaktır. İdare, gerekli gördüğü takdirde “ilanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

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