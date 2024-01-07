Yaşar kaplan dualarla anılacak

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Gazetemiz eski yazarlarından, mütefekkir, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan, vefatının birinci sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor. Yaşar Kaplan, geçtiğimiz yıl tedavi gördüğü Almanya’da 71 yaşında ruhunu Rahman’a teslim etmişti. akit’te yazarlık yaparak 28 Şubat karanlığıyla yılmadan mücadele eden Kaplan, darbeciler tarafından cezaevlerinde atıldı. Yaşar Kaplan, kurduğu Aylık Dergi ve yayınlarının, Eksen Yayıncılık ve aylık Meydan dergisinin sahipliği ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. 28 Şubat sürecinde 4 ayrı eserinden dolayı kovuşturmaya uğrayan Kaplan, 3 yıla yakın cezaevinde kaldı. akit’te yayınlanan yazılarından dolayı Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nce tutuklanan ve hapisten çıktıktan sonra 2001 yılında Almanya’ya gidene kadar akit gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kaplan, vefat edene kadar Almanya’nın Köln kentinde kaldı. Yaşar Kaplan, memleketi Niğde’de “Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan’ı Anma Töreni ve Söyleyişi” programıyla anılacak. Bugün Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde saat: 14.00’da gerçekleşecek olan programda gazetemiz adına İletişim Koordinatörü Hüseyin Öztürk de katılacak.