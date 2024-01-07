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Aktüel Yaşar kaplan dualarla anılacak
Aktüel

Yaşar kaplan dualarla anılacak

Yeniakit Publisher
2024-01-07 12:39:00 -
Yaşar kaplan dualarla anılacak

Gazetemiz eski yazarlarından, mütefekkir Yaşar Kaplan, vefatının birinci sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor. Yaşar Kaplan, geçtiğimiz yıl pankreas kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü Almanya’da ruhunu Rahman’a teslim etmişti. Kaplan, Niğde’de “Mütefekkir Yazar Yaşar Kaplan’ı Anma Töreni ve Söyleyişi” programıyla anılacak. Bugün Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde saat: 14.00’de gerçekleşecek olan programda, gazetemiz adına İletişim Koordinatörümüz Hüseyin Öztürk katılacak.

RIFAT BİLGİN  İSTANBUL

Gazetemiz eski yazarlarından, mütefekkir, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan, vefatının birinci sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor. Yaşar Kaplan, geçtiğimiz yıl tedavi gördüğü Almanya’da 71 yaşında ruhunu Rahman’a teslim etmişti. akit’te yazarlık yaparak 28 Şubat karanlığıyla yılmadan mücadele eden Kaplan, darbeciler tarafından cezaevlerinde atıldı. Yaşar Kaplan, kurduğu Aylık Dergi ve yayınlarının, Eksen Yayıncılık ve aylık Meydan dergisinin sahipliği ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. 28 Şubat sürecinde 4 ayrı eserinden dolayı kovuşturmaya uğrayan Kaplan, 3 yıla yakın cezaevinde kaldı. akit’te yayınlanan yazılarından dolayı Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nce tutuklanan ve hapisten çıktıktan sonra 2001 yılında Almanya’ya gidene kadar akit gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kaplan, vefat edene kadar Almanya’nın Köln kentinde kaldı. Yaşar Kaplan, memleketi Niğde’de “Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan’ı Anma Töreni ve Söyleyişi” programıyla anılacak. Bugün Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde saat: 14.00’da gerçekleşecek olan programda gazetemiz adına İletişim Koordinatörü Hüseyin Öztürk de katılacak.

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