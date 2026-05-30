Galatasaray'dan transfer hamlesi: Süper Lig'den iki genç aday listede

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralı kararının ardından kadrosundaki yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, kadro alternatifini artırmak amacıyla Göztepe'den Arda Okan Kurtulan ve Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı transfer listesine eklediği öğrenildi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, 10+4 yabancı kuralından sonra kadrosundaki yerli rotasyonunu genişletmeyi amaçlıyor.

Yönetim, bu kapsamda alternatif transfer listesi oluşturuyor. Galatasaray'ın hedeflerinden biri Arda Okan Kurtulan. Göztepe'de forma giyen genç futbolcu, daha önce de sarı kırmızılıların gündemine gelmişti.

Roland Sallai'nin olası ayrılığı sonrasında yönetimin, 23 yaşındaki futbolcuya yönelebileceği gelen haberler arasında. İzmir ekibinin, Arda için belirlediği bonservis bedelinin 15 milyon avro olduğu öğrenildi.  

22 yaşındaki futbolcu, sol stoper bölgesinde Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif olarak düşünülüyor. Akdeniz ekibinin, şu aşamada Ümit için bir bonservis bedeli belirlemediği ifade edildi. Ancak Galatasaray'ın teklif yapması durumunda para artı oyuncu takasının masaya gelebileceği kaydedildi.

 

