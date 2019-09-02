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Yaşar Hacısalihoğlu kimdir, mesleği ne? Yaşar Hacısalihoğlu hayatı

Yaşar Hacısalihoğlu kimdir? Yaşar Hacısalihoğlu mesleği ne? Yaşar Hacısalihoğlu hayatı Yaşar Hacısalihoğlu aslen nereli? kaç yaşında? Kitapları, eserleri, çalışmaları. Kısaca hayatı ve biyografi bilgileri...

02 Eylül 2019 Pazartesi 21:04
Yaşar Hacısalihoğlu kimdir, mesleği ne? Yaşar Hacısalihoğlu hayatı

Yaşar Hacısalihoğlu kimdir? Yaşar Hacısalihoğlu mesleği ne? Yaşar Hacısalihoğlu hayatı Yaşar Hacısalihoğlu aslen nereli? kaç yaşında? Kitapları, eserleri, çalışmaları. Kısaca hayatı ve biyografi bilgileri...

Yaşar Hacısalihoğlu kimdir?

1964 yılında dünyaya gelen akademisyen, yazar Yaşar Hacısalihoğlu aslen Trabzon Tonya’lıdır ve Tonya doğumludur. Babası Nevzat Bey’dir. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitimini memleketinde tamamlamış ve 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olmuştur.

Aynı üniversitede Doktora çalışmalarını tamamlamış ve 1999 yılında Yüksek Lisans, 2002 yılında Doçent, 2008 yılında ise Beykent üniversitesinde Profesör olmuştur.

Amerika Teksas Şehir Üniversitesinde de görev yapmıştır. 2011 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili olarak görev yapmıştır. 2016 senesinden günümüze ise aynı üniversitede rektör olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Televizyon dünyasındada sıkça programlar aracılığı ile sesini duyuran Yaşar Hacısalihoğlu CNN Türk, Avrasya Tv, Habertürk ve Ulusal Kanal gibi bir çok televizyon kanalında programlar yapmış ve tartışma programlarında yer almıştır.

Ayrıca Türkiye Gazetesi, zaman ve Akşam gazetelerinde yazmıştır.

Bugüne kadar Planlamadan Kopmanın Acı Bilançosu, Türkiye’nin Kentsel Gelişme Süreci ve 1999 Marmara Depremi Mekansal ile Küreselleşme, Mekansal Etkileri ve İstanbul isimli kitaplara imzasını atmıştır.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 21:04
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  • vartoluvartolu4 gün önce
    ne olmus olmusmu yasar ınsallah olmustur cumkı zaten bırseye yaramıyor

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