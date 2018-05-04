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Yaşamın ilk döneminde annesiz kalmak, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor

Indiana ve Purdue üniversitelerinde fareler üzerinde yapılan araştırmada, yavrunun anneden kısa da olsa bir süre ayrılmasının beyin fonksiyonlarını değiştirdiği ortaya çıktı.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:13
Yaşamın ilk döneminde annesiz kalmak, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor

Indiana ve Purdue üniversitelerinde görevli bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırmada, yaşamın erken dönemlerinde yavrunun anneden kısa da olsa bir süre ayrılmasının yarattığı travmatik etkinin, hayvanların yetişkinliğinde beyin fonksiyonlarını değiştirdiği gözlemlendi. 

Sonuçları "Translational Psychiatry" dergisinde yayımlanan araştırma, beyindeki bu değişikliklerin, şizofreni gibi nöropsikotik rahatsızlık riski bulunan kişilerde rastlanan semptomlarla benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde, beyin gelişimi açısından kritik dönemdeki 9 günlük yavru fareler, 24 saat annelerinden ayrı tutuldu ve yetişkinliklerinde beyin taramasından geçirildi.

Taramalar, hayvanların beyin fonksiyonlarının ve kavrama yetilerinin değiştiğini gösterirken, annelerinden ayrılmayan farelerde benzer bulgulara rastlanmadı. 

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:13
  1. translational psychiatry
  2. indiana ve purdue üniversiteleri
  3. fare
  4. araştırma

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