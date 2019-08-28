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Yaşam ve Adalet Partisi için başvuruyu bakın kim yaptı

Türk siyasetinde yeni parti iddialarıyla ilgili hareketli günler yaşanırken geçtiğimiz günlerde, Yaşam ve Adalet Partisi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusunda bulunuldu. Yaşam ve Adalet Partisi ile ilgili başvuruyu kimin yaptığı ortaya çıktı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:52
Yaşam ve Adalet Partisi için başvuruyu bakın kim yaptı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kuruluşunun tamamlanması için yaptıkları çalışmalar sürerken, geçtiğimiz hafta ilginç bir gelişme yaşanmış, Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) (YAP) ismini tescil ettirmek üzere başvuruda bulunulmuştu. Yaşam ve Adalet Partisi ile ilgili yeni bilgilere ulaştı.

İlk olarak 'nin kamuoyuna duyurduğu haberi sonrasında akıllara "Yaşam ve Adalet Partisi'ni kim kurdu?" sorusu geldi. Koruma altına alınması için tescil başvurusunda bulunulan "Yaşam ve Adalet Partisi" isminin Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin olup olmadığı konuşuluyor.

Kurulacak iki yeni partinin ismi ve ekibi tarafından kamuoyundan titizlikle saklanıyor. Ali Babacan'ın ilerleyen günlerde kamuoyu önüne çıkıp açıklamalarda bulunacağı da iddia edilmişti.

Ahmet Seba'nın Ahmet Davutoğlu ile ilgili ilginç bağlantısı

Kısa adı YAP olan ve logosunda "başak, "güneş" ve "terazi" simgeleriyle dikkat çeken için TPE'ye başvuruda bulunan ismin 52061 sicil numarasıyla İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu bilgisine ulaştı. Stajyer avukatlığını tamamlayan Ahmet Seba'nın ofis açmak için 2 Aralık 2015 yılında ruhsat aldığı da edinilen bilgiler arasında bulunuyor.

Öte yandan, Ahmet Seba'nın eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile olan yakın bağı da dikkat çekiyor. Seba'nın Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı olarak katıldığı 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra, 316 milletvekili ile temsil edildiği TBMM 26. Dönem Milletvekilleri arasında bulunan üst düzey AK Parti'li bir siyasetçinin hukuk danışmanlığını yürüttüğü de öğrenildi. (Milligazete)

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:52
  1. İstanbul
  2. Yaşam ve Adalet Partisi
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ali Babacan

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