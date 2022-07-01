Yasaklı köpek vahşeti: Herkesin gözü önünde atı parçaladı!
Ardahan’ın Göle ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at telef oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Ardahan’ın Göle ilçesinde Salimbey Mahallesi Çermik Sokak'ta Adem Kılıç’a ait atlı arabaya koşulu at, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
At telef oldu
Çevredeki vatandaşların korkudan yaklaşamadığı saldırıda at telef oldu.
Evde bağlı olan köpeğin sahibi uyurken bağını koparıp dışarı çıktığı öğrenilirken, arabaya bağlı atın çırpınışları yürek burktu.
Köpek barınağa gönderildi
Saldırgan köpek uzman ekiplerce alınarak Kars Hayvan barınağına gönderildi.
Öte yandan köpeğin saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yasaklı köpekleri sokaklara saldıkları da ortaya çıkmıştı
Diğer taraftan geçtiğimiz haftalarda bazı hayvan derneklerinin yasaklı köpekleri barınaklardan kaçırdıkları ve sokaklara saldıkları da ortaya çıkmıştı