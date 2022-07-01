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Yerel Yasaklı köpek vahşeti: Herkesin gözü önünde atı parçaladı!
Yerel

Yasaklı köpek vahşeti: Herkesin gözü önünde atı parçaladı!

Ardahan’ın Göle ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at telef oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 18:47:00 - 2022-07-01 19:41:11

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Ardahan’ın Göle ilçesinde Salimbey Mahallesi Çermik Sokak'ta Adem Kılıç’a ait atlı arabaya koşulu at, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

At telef oldu

Çevredeki vatandaşların korkudan yaklaşamadığı saldırıda at telef oldu.

Evde bağlı olan köpeğin sahibi uyurken bağını koparıp dışarı çıktığı öğrenilirken, arabaya bağlı atın çırpınışları yürek burktu.

Köpek barınağa gönderildi

Saldırgan köpek uzman ekiplerce alınarak Kars Hayvan barınağına gönderildi.

Öte yandan köpeğin saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yasaklı köpekleri sokaklara saldıkları da ortaya çıkmıştı

Diğer taraftan geçtiğimiz haftalarda bazı hayvan derneklerinin yasaklı köpekleri barınaklardan kaçırdıkları ve sokaklara saldıkları da ortaya çıkmıştı

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Yorumlar

Murat ben

Ne günlere kaldık yaaaaaa? Polis ne güne duruyor orada?

Yilmaz

yasak öylemi ,madem yasak ne işi var o adamın kapısının önünde yazik degilmi o ata , Türkiye'de cezalar sıfır , hem aciz diyorlar hemde pittbul besliyorlar o sahibini sabaha kadar doveceksin yoksa akillanmaz bunlar
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