Yasakları VPN ile deliyorlar... VPN uygulamaları ve uygulamaların indirildiği siteler neden engellenmiyor?

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Soğuk savaş stratejisinin sosyal medya üzerinden dijital savaşa evrildiği, ülkeler üzerinde her türlü çarpıtma, algı operasyonu, istihbarat oyunları, yalan haber, halkın kültür ve kimliği ile oynama operasyonlarının yapıldığı bir dönemde, bahsi geçen trilyon dolarlık platformlarla mücadele etmek ülkelerin milli güvenliği için çok önemli bir yere sahip. Batı ve Siyonist rejimin silah olarak kullandığı kendileri tarafından bile inkar edilmeyen platformların Türkiye gibi, milli çıkarlarını önceleyen ve halkını sosyal medya zehrinden uzak tutmaya çalışan ülkeler, bahsi geçen platformları ülke genelinde engelleyebiliyor. Fakat dijital zehir ve algı tüccarlarının 'müşterilerine' sunduğu, yasağa rağmen bir kolaylık var: VPN

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş depreminin sıcaklığını koruduğu saatlerde on binlerce yalan haberin servis edildiği Twitter kısa süreliğine de olsa yavaşlatılmıştı. Deprem ile birlikte İsrail övücülüğünün ayyuka çıktığı İslam dinine hakaretlerin müthiş bir hızla arttığı, Arap ve Suriyeli nefretinin körüklendiği ve iç savaş nağralarının atıldığı yabancı istihbarat örgütlerinin fink attığı ekşi sözlük'e de erişim engeli getirildi. Fakat bahsi geçen platformlara VPN adı verilen bilgisayar ve cep telefonu uygulamaları üzerinden rahatlıkla girildiği ve erişim engelinin küstahça delindiği biliniyor...

VPN adlı uygulama türünün indirildiği yayınlandığı sitelere-platformalra neden engel getirilmediği ve bahsi geçen uygulamaların-programların indirildiği tartışılıyor.

Erişim engeli mevzusunun hakkının verilmesi için öncelikle VPN programalrının uygulamalarının indirildiği sitelere ve paltformlara engel ve yasak getirilmesi her şeyden önce geliyor.