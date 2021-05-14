  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kılıçdaroğlu, Sezer ve Gül'ü aradı
Sivasspor’dan imalı paylaşım
Alman polisinden sahtekarlık uyarısı!
Gaziantep'te korkutan deprem!
Yaşam Yasaklar ne zaman saat kaçta bitecek? 17 Mayıs’ta hangi yasaklar kaldırılacak?
Yaşam

Yasaklar ne zaman saat kaçta bitecek? 17 Mayıs’ta hangi yasaklar kaldırılacak?

17 Mayıs’ta kalkacak olan yasaklar neler? 29 Nisan’da başlayan tam kapanma pazartesi günü sona erecek. Vatandaşlar pazartesi günü hangi yasakların kalkacağını araştırıyor. Peki, pazartesi günü okulla açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 15:24:00 -
Yasaklar ne zaman saat kaçta bitecek? 17 Mayıs’ta hangi yasaklar kaldırılacak?

17 günlük tam kapanmanın sonuna yaklaşıldı. Vatandaşlar pazartesi sabahı hangi yasakların kalkacağını, hangi normalleşme adımların atılacağını merak ediyor. Peki, pazartesi okullar var mı?

Yasaklar ne zaman saat kaçta bitecek? 17 Mayıs’ta hangi yasaklar kaldırılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, “Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takviminin kabine toplantısının ardından açıklanacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da 32. Bölüm öncesi flaş gelişme! Faysal ölüyor mu?
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da 32. Bölüm öncesi flaş gelişme! Faysal ölüyor mu?

TRT 1'in reyting rekortmeni tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 32. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sencer'in Faysal'ı mağlup edi..
Azgın Siyonistler Türkiye'de de oyun peşinde!
Gündem

Azgın Siyonistler Türkiye'de de oyun peşinde!

Katil İsrail devleti dünyaya şirin gözükmek için Filistinli Müslümanların haklarını savunan Hamas’ın vurduğu yerleri, ‘Ya burası sizin şehri..
Filistinli mücahidlerden İsrail'e büyük darbe! Şimdi Tel Aviv düşünsün
Dünya

Filistinli mücahidlerden İsrail'e büyük darbe! Şimdi Tel Aviv düşünsün

Kahpe siyonistler; kadın, çocuk ayırt etmeden yaptığı saldırıların bedelini ağır ödüyor. Filistinli mücahid bir grup, Lod şehrinde demiryolu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay