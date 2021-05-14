17 günlük tam kapanmanın sonuna yaklaşıldı. Vatandaşlar pazartesi sabahı hangi yasakların kalkacağını, hangi normalleşme adımların atılacağını merak ediyor. Peki, pazartesi okullar var mı?

Yasaklar ne zaman saat kaçta bitecek? 17 Mayıs’ta hangi yasaklar kaldırılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, “Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takviminin kabine toplantısının ardından açıklanacağını ifade etti.