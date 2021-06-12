Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için ülkemizde uzun zamandır kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar vaka sayılarındaki düşüşle birlikte yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Peki, korona yasakları biter mi?

Yasaklar kalkacak mı? Tam normalleşme ne zaman başlar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah’a yaptığı açıklamada haziran ayı sonunda 20 yaşa kadar randevuların açılacağını belirtti. Normalleşme için de konuşan Bakan Koca, “Günlük vaka sayıları 5- 6 bin arasında inişli çıkışlı seyrediyor. Bunda hareketliliğin artmasının etkisi büyük. Salgını kontrol etmek için farklı dönemlerden geçtik. Tam kapanma, kısmi kapanma, kontrollü normalleşme dönemlerini yaşadık. Şu andaki dönemi de kontrollü sosyal hayat olarak görüp uygulamalıyız” dedi.

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