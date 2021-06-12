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Sağlık Yasaklar kalkacak mı? Tam normalleşme ne zaman başlar?
Sağlık

Yasaklar kalkacak mı? Tam normalleşme ne zaman başlar?

Korona yasakları ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun süredir kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar vakaların düşmesiyle birlikte yasakların ne zaman kalkacağını da merak ediyor. Peki, korona yasakları ne zaman biter?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 10:43:00 -
Yasaklar kalkacak mı? Tam normalleşme ne zaman başlar?

Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için ülkemizde uzun zamandır kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar vaka sayılarındaki düşüşle birlikte yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Peki, korona yasakları biter mi?

Yasaklar kalkacak mı? Tam normalleşme ne zaman başlar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah’a yaptığı açıklamada haziran ayı sonunda 20 yaşa kadar randevuların açılacağını belirtti. Normalleşme için de konuşan Bakan Koca, “Günlük vaka sayıları 5- 6 bin arasında inişli çıkışlı seyrediyor. Bunda hareketliliğin artmasının etkisi büyük. Salgını kontrol etmek için farklı dönemlerden geçtik. Tam kapanma, kısmi kapanma, kontrollü normalleşme dönemlerini yaşadık. Şu andaki dönemi de kontrollü sosyal hayat olarak görüp uygulamalıyız” dedi.

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