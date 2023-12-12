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Yaşam Yasak geldi! Türkiye kararı aldıktan sonra herkes şok geçirdi! Sınıf anneliği isim değiştirdi! Şoke eden detay
Yaşam

Yasak geldi! Türkiye kararı aldıktan sonra herkes şok geçirdi! Sınıf anneliği isim değiştirdi! Şoke eden detay

Yeniakit Publisher
2023-12-12 15:40:00 - 2023-12-12 15:43:58
Yasak geldi! Türkiye kararı aldıktan sonra herkes şok geçirdi! Sınıf anneliği isim değiştirdi! Şoke eden detay

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıyla denetime giren ve bazı okullarda kaldırılan 'sınıf annesi' uygulamasının isim değiştirerek devam ediliyor iddiası gündeme bomba gibi düşerken Milyonlarca insan merak içinde şimdi ne olacak diyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıyla denetime giren ve bazı okullarda kaldırılan 'sınıf annesi' uygulamasının isim değiştirerek devam ettiği öğrenildi. Uygulamanın yeni ismi ise 'sınıf temsilcisi' oldu.

Milli eğitim bakanlığı, Türkiye genelindeki okullarda bazı yerlerde 'sınıf annesi' adı altında görevlendirilen velilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekerek uygulamayı yasakladı. NTV'de yer alan habere göre, bu durum velileri ikiye böldü. Kimi okullarda sınıf annesi uygulaması kaldırıldı kimilerinde ise isim değiştirdi ve adı 'sınıf temsilcisi' oldu.

UYGULAMA TEPKİ ÇEKİYORDU

Sınıf annelerinin "öğretmenin önüne geçtiği" eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü'nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı denildi.

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Yorumlar

sınıf anneliği gitti.. ne geldi?

Sınıf anneliği isim değiştirdi eleştirilerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hemen müdahil oldu. Teşekkür ediyorum..
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