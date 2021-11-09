Yasak Elma'ya büyük şok!

TRT1’de ilk bölümü ile ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi büyük yankı uyandırdı. Diziyle ilgili son reyting oranları geldi. Dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, FOX TV ekranlarında yayınlanan ve her sezonu binbir rezillikle dolu olan Yasak Elma dizisine büyük bir ders vererek ilk sırada kendisine yer buldu.

Alparslan Büyük Selçuklu, Total, AB ve ABC’de kategorilerinde birinci sırada yer alarak sezona mükemmel bir şekilde başlamış oldu.

Yayınladığı ahlaksız dizilerle nam salan Yahudi medya patronu Rupert Murdoch sahibi olduğu FOX TV'de ekranlara gelen Yasak Elma dizisi, Alparslan Büyük Selçuklu’nun gelişiyle büyük bir şok yaşadı ve zirveyi TRT’nin bomba dizisine kaptırdı.