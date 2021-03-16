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Gündem Yasak Elma dizisinin rezillikleri yanlarına kalmadı!
Gündem

Yasak Elma dizisinin rezillikleri yanlarına kalmadı!

15 Mart 2021'in reyting sonuçları Maraşlı, Yasak Elma, Çukur, Sefirin Kızı'nı memnun etmedi. Reyting sonuçlarında büyük hüsrana uğradılar.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 11:30:00 -
Yasak Elma dizisinin rezillikleri yanlarına kalmadı!

Pazartesi akşamları oynanan Survivor ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler ödülü almak için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununda mücadele verdiği Survivor reytinglerde çakıldı. Sevilen yarışma programı pazar akşamı zirve yarışında iken dün akşamki bölümüyle ilk 10'a girmeyi başaramadı. 

Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmandığı Çukur'da heyecan doruk seviyeye ulaştı. Final bölümüne yaklaşan sevilen dizi reytinglerde istikrarlı yükselişini sürdürse de zirveyi kapamadı. 

Yasak Elma'nın son bölümünde Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay ile arasını eskiye döndürmeye çalıştı. Entrikalarla dolu bölümde seyirci ekrana kilitlense de Yasak Elma reyting yarışından kopmaya başladı. 

Sefirin Kızı'nı dün akşamki bölümüyle reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı. Diziden ayrılan isimler sonrası sevilen dizi reyting yarışından koptu. 

11 Ocak'ta ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Maraşlı reytinglerde zirve yarışına girmeye çalışıyor. Kadrosunda Burak Deniz, Alina Boz, Serhat Kılıç, Kerem Atabeyoğlu'nun yer aldığı Maraşlı reytinglerde yükselişe geçti. 

İşte 15 Mart 2021 reyting sonuçları;

10 - Uyanış: Büyük Selçuklu Özet (TRT 1)

9 - Çukur Özet (Show TV)

8 - Ana Haber (ATV)

7 - Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber (Fox TV)

6 - Maraşlı (ATV)

5 - Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

4 - Yasak Elma (Fox TV)

3 - Esra Erol'da (ATV)

2 - Çukur (Show TV)

1 - Uyanış: Büyük Selçuklu

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