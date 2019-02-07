Yasak dinlemediler: Açık havada içki teşhiri!

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Binlerce vatandaş, yarıyıl tatilinin son günü olan Pazar günü Kayseri Erciyes kayak merkezine çocuklarını da alarak akın etti. Ancak çocuklarıyla kayak sporu için gelen vatandaşlar şoke eden bir manzarayla karşılaştılar.

Umuma açık alanda içki teşhiri tepki çekti

Gazete ve televizyonlarda reklamlarını yasaklandığı içki ürünlerinin otellerin bar kısmında olması gerekirken açık havada otellerin önünde testi testi şaraplar ve kasa kasa biraların teşhir edilmesi tepkilere neden oldu.

Reklamları ve ekranlarda gösterilmesi bile yasak

2013’te yapılan kanun düzenlemesi ile alkol firmalarına getirilen reklam yasağıyla birlikte gazete, televizyon ve radyolarda içki markalarının reklamı yasaklanmıştı. Özendiriciliği engellemek için promosyon ürünleri ve tabelalardaki logoların kullanımı dahi yasaklanmıştı.