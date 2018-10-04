"Yasak aşk" yaşayan HDP'li başkan, kadının oğlu tarafından bıçaklandı
Elazığ'da, HDP Kovancılar İlçe Başkanı Resul Ülker, yasak ilişki yaşadığı belirtilen kadının oğlu tarafından bıçaklandı.04 Ekim 2018 Perşembe 09:46
Elazığ Kovancılar ilçesine bağlı bir köyde yaşayan S.K. (16), annesiyle ilişki yaşadığını öğrendiği HDP Kovancılar İlçe Başkanı Resul Ülker'i (65) sırtından bıçakladı.
Yaralanan Ülker, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
S.K. olaydan sonra jandarmaya teslim olurken, evli ve 6 çocuk babası Ülker'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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