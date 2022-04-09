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Dünya Yasak aşk skandalı patlak verdi! Norveçli bakan istifa etti
Dünya

Yasak aşk skandalı patlak verdi! Norveçli bakan istifa etti

Norveç Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen, lise öğrencisi bir kızla yasak aşk yaşadığının ortaya çıkması sonrası görevinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 17:31:00 -
Yasak aşk skandalı patlak verdi! Norveçli bakan istifa etti

Norveç Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen (67), genç bir kadınla yasak ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Norveç'in VG gazetesinin haberine göre, Enoksen'un 2005'te 18 yaşındaki lise öğrencisiyle uzun süre yasak ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra olayı doğrulayan ve kamuoyundan özür dileyen Enoksen, istifa ettiğini duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Enoksen'in istifasını kabul ettiğini ve en kısa sürede yerine atama yapacağını söyledi.

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