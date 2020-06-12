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Aktüel

Yasak aşk cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Bağcılar’da bir parkta eşinin sevgilisi olduğu belirtilen çocukluk arkadaşını vuran şahıs adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:13:14 -
Yasak aşk cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Bağcılar’da bir parkta eşinin sevgilisi olduğu belirtilen çocukluk arkadaşını vuran şahıs adliyeye sevk edildi.


Bağcılar’da 100. Yıl Mahallesi’nde dün bir parkta 3 çocuk sahibi Mustafa E., boşanma aşamasındaki eşi S.E.’nin sevgilisi olduğu öne sürülen Tolga Varlıoğlu(31) silahla ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa E. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.


Katil zanlısı Mustafa E. Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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