  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zamların en hayırlısı! Yeniçağ alkoliklerin borazanı oldu

"Yıldız Sarayı'nda birçok eşya, mücevher ve belge yağmalandı ve yakıldı" Mustafa Armağan bilgilendirdi...

Köpek olmayı bile beceremediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan! “Kıbrıs'a deniz üssü yaparız”

Aydos ormanında yangın çıktı! Ekipler harekete geçti

Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in eşinden Türkiye’ye çirkin suçlama

Hazır uçağa binmedi, transfer yattı! Kartal'ı çıldırtan hareket

Böyle orta saha kararı görülmedi: Sorun çözüldü ama bu iş artık… Yeni orta saha İngiltere Premier Lig'den!

Bir başka açıdan Lozan! “Yurtta sulh, cihanda sulh” mu? “Hazır ol cenge ister isen sulh u salâh”mı?

Yemen'in İsrail'e karşı mücadelesi Efendimiz'in (sav) hadis-i şerifini hatırlattı!
Yaşam Yasağa uymadılar! Canlarını tehlikeye attılar
Yaşam

Yasağa uymadılar! Canlarını tehlikeye attılar

Yeniakit Publisher
2024-07-21 20:51:00 -
Yasağa uymadılar! Canlarını tehlikeye attılar

Zonguldak'ın Çaycuma'da denize girme yasağını dinlemeyenler canlarını tehlikeye attı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi'nde denize girme yasağı getirildi. Ancak bu yasağa rağmen bazı şahıslar, Filyos Beldesi sahilinde bulunan iskeleye çıkmaya çalıştı. Olay, sahilde bulunan diğer vatandaşlar tarafından an be an kaydedildi.Sahil Güvenlik yetkilileri, beldede denize giriş yasağının dev dalgaların tehlikeye yol açtığını ve bu nedenle denize girmenin yasaklandığını belirtti. Ancak vatandaşların bazılarının bu yasağı ihlal etmeye çalıştığı görüldü. Sahil Güvenlik ekipleri, deniz güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede yoğun denetimler gerçekleştiriyor.Filyos Beldesi sakinleri ise yasağa karşı farklı tepkiler gösteriyor. Kimi vatandaşlar yasağın önemini vurgulayarak kurallara uymaya çağırırken, bazıları ise kısıtlamaların sıkıntı oluşturduğunu ifade ediyor. Yetkililer, vatandaşları yasaklara uymaya ve sağlık önlemlerine riayet etmeye davet ediyor.

Bu kadarı da olmaz! Cinayet bıçağını sosyal medyada paylaştı
Bu kadarı da olmaz! Cinayet bıçağını sosyal medyada paylaştı

Yaşam

Bu kadarı da olmaz! Cinayet bıçağını sosyal medyada paylaştı

80 yaşında gençlere taş çıkartıyor
80 yaşında gençlere taş çıkartıyor

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

80 yaşında gençlere taş çıkartıyor

Rize'de çay bahçesinde korkunç olay!
Rize'de çay bahçesinde korkunç olay!

Yaşam

Rize'de çay bahçesinde korkunç olay!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23