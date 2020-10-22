Yasağa rağmen CHP'li Başkan halay başı oldu

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle İzmir'in Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal belediyenin düğün salonunda düzenlenen programa katıldı. Programa katılanların halayına eşlik eden Başkan Sandal, iddiaya göre sosyal mesafe kuralına uymayıp, halay başı oldu. Başkanın bu görüntüleri ise tepki çekti.

AK Partililer tepki gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, "Topluma örnek olması gereken seçilmiş bir belediye başkanının bu sorumsuz hareketi, aslında sorumlu olduğu Bayraklı sakini vatandaşlarımıza hiçbir artı katamayacağının da en büyük göstergesidir." dedi.