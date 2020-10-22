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Gündem Yasağa rağmen CHP'li Başkan halay başı oldu
Gündem

Yasağa rağmen CHP'li Başkan halay başı oldu

İzmir'in Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal'ın Muhtarlar Günü kutlamasında halay çekip koronavirüs kurallarını hiçe sayması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 05:05:00 -

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle İzmir'in Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal belediyenin düğün salonunda düzenlenen programa katıldı. Programa katılanların halayına eşlik eden Başkan Sandal, iddiaya göre sosyal mesafe kuralına uymayıp, halay başı oldu. Başkanın bu görüntüleri ise tepki çekti.

AK Partililer tepki gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, "Topluma örnek olması gereken seçilmiş bir belediye başkanının bu sorumsuz hareketi, aslında sorumlu olduğu Bayraklı sakini vatandaşlarımıza hiçbir artı katamayacağının da en büyük göstergesidir." dedi.

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