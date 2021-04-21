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Yerel Yasağa rağmen çalışan mekana polis baskını
Yerel

Yasağa rağmen çalışan mekana polis baskını

Beyoğlu’nda sokağa çıkma kısıtlaması sırasında gece vakti ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına polis ekipleri baskın düzenledi. Koronavirüs kurallarının ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye 51 bin 296 TL ceza kesilirken zabıta ekipleri mekanı mühürledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 07:29:00 - 2021-04-21 07:30:32
Yasağa rağmen çalışan mekana polis baskını

Beyoğlu’nda gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanına polis ekipleri baskın düzenledi.

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı’ndaki eğlence mekanına yapılan baskında sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye toplam 51 bin 296 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan inceleme sonrası mekanın ruhsatsız olarak işletildiği öğrenilirken Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri eğlence mekanını mühürledi.

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