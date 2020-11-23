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Aktüel Yasadışı yayın yapan 272 internet sitesi kapatıldı
Aktüel

Yasadışı yayın yapan 272 internet sitesi kapatıldı

Diyarbakır Valiliği, bir ay içerisinde yasadışı bahis ve müstehcen içerikli yurtdışı kaynaklı 218, ABD ve Fransa'dan ise ‘PKK, KCK, YPG, YPJ terör örgütü propagandası’ yapan 54 adres tespit edildiğini belirterek bu 272 sitenin kapatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:43:00 -
Yasadışı yayın yapan 272 internet sitesi kapatıldı

Terör örgütü propagandası yapan 54 internet sitesinin Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, yasadışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan 218 internet sitesinin ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişime kapatıldığı bilgisi verildi.

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