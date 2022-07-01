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Medya Yasadışı 293 internet sitesinin erişimi engellendi
Medya

Yasadışı 293 internet sitesinin erişimi engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığının sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasadışı bahis, fuhuş içerikli paylaşım ve dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 293 internet sitesinin erişime kapatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 19:59:00 - 2022-07-01 20:03:51
Yasadışı 293 internet sitesinin erişimi engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığının sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasadışı bahis, fuhuş içerikli paylaşım ve dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 293 internet sitesinin erişime kapatıldığı bildirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “01-30 Haziran 2022 tarih aralığında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında (2212) sosyal medya/URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; yasadışı bahis oynanmasına imkân sağladığı tespit edilen 209 internet sitesi, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 76 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, Oltalama/Phishing metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 8 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne bildirilerek erişim engellemesi sağlanmıştır” denildi.

 

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