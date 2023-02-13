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Dünya Yaşadıkları zorluklara rağmen, Afganistan Kızılay'ı Türkiye'ye nakdi yardım yaptı...
Dünya

Yaşadıkları zorluklara rağmen, Afganistan Kızılay'ı Türkiye'ye nakdi yardım yaptı...

Afganistan Kızılayı, Türkiye'deki depremler nedeniyle yaklaşık 1 milyon TL nakit yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 17:03:00 -
Yaşadıkları zorluklara rağmen, Afganistan Kızılay'ı Türkiye'ye nakdi yardım yaptı...

Afganistan İslam Emirliği, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından yardımlarını sürdürüyor.

Daha önce Türkiye’de depremzedeler için 10 milyon Afgani (2 milyon TL ) bağışlayan Afganistan, bu kez ülkenin Kızılayı üzerinden nakdi yardımda bulundu.

Afganistan Kızılayı Başkanı Mevlevi Mutiulhak Halis, toplanan nakdi yardımı Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay'a teslim etti.

Teslim töreninde konuşan Halis, Türkiye'nin yaşadığı acıya ortak olduklarını belirterek yardımlarının devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Afganistan'a daima zor zamanlarda destek verdiğini ifade eden Halis, Erginay'ın şahsında depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirdi.

Büyükelçi Erginay ise yapılan yardım için Halis'e teşekkür ederek yardımı depremzedelere ulaştıracaklarını kaydetti.

Afganistan Kızılayı Başkanı Mevlevi Mutiulhak Halis, teslim töreninde ayrıca elçilik binasında depremle ilgili bir taziye defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Yapılan yardımın 4 milyon 500 bin Afgani (yaklaşık 1 milyon TL) olduğu belirtildi. (İLKHA)

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