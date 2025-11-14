“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

İsmi cisminden büyük olan Milliyetçi Türkiye Partisi'nin sözde Genel Başkanı Ahmet Yılmaz isimli şahıs sosyal medyada dindarlara hakaret etti.

Cumhurbaşkanı adayı olarak ortalıkta gezinin Yılmaz'ı vatandaşlarla kullandığı ifadelerle birlikte yerin dibine soktu.

“Siz okuma yazma bilmiyordunuz, Cumhuriyet size öğretti” diyerek laf kalabalığı yapan sözde cumhurbaşkanı adayına, sosyal medya kullanıcıları, “Mustafa Kemal de mi, İsmet İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” diye sordu.

"Abdülhamid döneminde okul mu vardı?" diyerek cehaletini ortalığa döken haddini bilmeze, vatandaşlar bugün dahi hala binası sapasağlam duran Haydarpaşa Lisesi’ni ve Kabataş Lisesi’ni örnek gösterdi.

SADECE ABDULHAMİD HAN'IN ESERLERİ BİLE SAYMAKLA BİTMEZ

Ahmet Yılmaz isimli yobazın bilmediklerini Necip Fâzıl, Ulu Hâkan isimli kitabında bu eserleri şu şekilde sayar:

“Bugün üniversite kütüphanesinde apaçık yatmakta olan 'Defter-i Mesarifat-ı Hümayun' a göre:

Sultan 2. Abdülhamid, hükümdarlığının 25. yılında, Kise-i Hümayun'dan millî tesislere tam 72 milyon 780 bin 129 altın sarf etmiştir. Evet, Sultan 2. Abdülhamid bu parayı, Kise-i Hümayunu'ndan yani şahsî parasından ve gelirinden çeyrek asır içinde Türk Milleti uğruna harcamış ve millî tesisler halinde tam 1552 parça hayır ve irfan binâsı yükseltmiştir. Bunlar cami, mektep, medrese, hastane, fabrika, tezgâh, bakım ve terbiye evi halinde tam 1552 adet tesis. Haydarpaşa'da ne kadar millî ve resmî tesis varsa hepsi O'nun. Lise binâsı, hastâneler, baytar mektebi, mendirek vs.

Yıldız üstündeki bütün binâlar, kışlalar vs.

Çapa mektepleri, Gurebâ hastânesinin ilâve pavyonları, Hamidiye Etfal hastânesi, bugün hâlâ bütün İstanbul'u ihyâ etmeye devâm eden Hamidiye çeşmeleri…

Üsküdar'da Şabanağa Tekkesi civârındaki mektep ve binâları, Beykoz cam fabrikası, Sultanahmet sanâyi mektebi, Yüksek ticâret mektebi binâsı, Küçükçekmece kibrit fabrikası, Hereke dokuma fabrikası, Yıldız çini fabrikası, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Sinop, Konya vs sanayi mektepleri, İzmit, Adana vs'de Hamidiye köyleri, koskoca Tıbbiye ve Mülkiye mektepleri, mühendishâne ilâveleri.

Her vilâyette okullar, hastâneler, yollar, çeşmeler... Viyana'dan başka bir yerde, bir eşi bulunmayan modern bir tıp fakültesi… Ayrıca hicrî takvimle 1293'te Mektebi Mülkiye, 1297'de Hukuk fakültesi ve Divân-ı Muhasebatı (Sayıştay) ve Beyoğlu Kadın Hastanesi, 1299'da Güzel Sanatlar Akademisi, 1300'de Yüksek Ticaret Mektebi, 1301'de Yüksek Mühendis Mektebi ve yatılı kız lisesi, 1308'de Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi, Kâğıthane'de Poligon… 1303'te Terkos suyunu İstanbul'a getirdi.

1307'de Bursa İpekçilik Mektebi, 1309'da Bursa demiryolu ve Aşiret Mektebi, 1310'da Üsküdar Lisesi, Rüştiye mektepleri ve yeni PTT binâsı, Osmanlı Bankası, Yafa-Kudüs-Ankara demiryolu, Hamidiye kâğıt fabrikası, Kadıköy havagazı fabrikası, 1311de Osmanlı Sigorta şirketi, Küçüksu Barajı ve Manastır-Selanik Demiryolu, 1312 de Hamidiye Yüksek Ticaret Mektebi ve Galata Tophane rıhtımı, Dolmabahçe saat kulesi, 1313 te Beyrut-Şam demiryolu, Dârülaceze binâsı, mum fabrikası, Afyon-Kargu demiryolu, Sakız limanı, şimdiki İstanbul Erkek lisesi binâsı, İstanbul-Selânik demiryolu, Bakırköy Akıl Hastânesi, 1315 te Selânik rıhtımı, Şam-Halep demiryolu ve Şifâ hastânesi. 1316 da Şişli Hamidiye Etfal Hastânesi, 1318 de Medine-i Münevvere'ye kadar telgraf hattı, 1320'de Hamidiye-Hicaz demiryolu, Kâğıthane'de Hamidiye İçme suyu, Haydarpaşa rıhtımı, Modern Arama Mektebi, Şam'da Tıbbiye-i Mülkiye. 1322 de Dilsiz ve sağırlar okulu, Bingazi'ye telgraf hattı, 1323 te Yıldız Sarayı ve önündeki Hamidiye Cami-i Şerîfi, İstanbul-Köstence kablo hattı. Haydarpaşa istasyon binâsı…

Saymakla bitecek gibi değil… Her şey O'nun eseri.”