Yasa tanımaz CHP zihniyet hiç değişmedi: Dün Merve Kavakçı'ya bugün Akın Gürlek'e!

Başörtülü olarak Meclis’e yemin etmeye gelen milletvekili Merve Kavakçı’ya CHP’li ve DSP’li milletvekillerinin sıralara ve masalara vurarak protestosunu ‘Utanç görüntüleri’ olarak ekrana getiren Ali Karahasanoğlu, şunları söyledi: “Masalara vuruyorlar. Niye? Bir milletvekili yemin edecek. ‘Ettirmeyiz’ diyorlar. Sıralara vurarak hem de alkışlayarak Bülent Ecevit’i destekliyor hem de Merve Kavakçı’nın yemin etmesini engellemeye çalışıyorlar. Başörtülü bir kadının seçilmesi sebebiyle bunu yapıyorlardı. ‘Merve Kavakçı’ya yemin ettirmeyiz’ diyorlardı. Bunları niye gösteriyorum. CHP 80 yıldır aynıdır. CHP sandıktan çıkmadan bu ülkeyi yönetmeye kalkan partinin adıdır.”

FAŞİZM NEDİR? İŞTE BUDUR

“Çıktın mı kardeşim sandıktan. Merve Kavakçı alnının teriyle oradan seçildi mi seçildi. Eğer senin gücün olsaydı Kavakçı’nın seçildiği yerde CHP’li vekil seçilmez miydi? Seçilirdi. Sen kazanamadın. Merve Kavakçı kazandı. Ama ne diyorlar “Sana yemin ettirmem. Bakın burada CHP’li kadınlar da en önde karşı çıkıyor. Faşizm nedir? İşte budur. Belki de Ecevit en hümanist, en sosyal demokrat kişi olarak tanınır. Sizin en iyiniz bile işte bu!"