SON DAKİKA
1 değil 2 değil 3 değil… CHP’nin seçim araçları Aziz İhsan Aktaş’tan Akın Gürlek'e "seni oyacağız" diyen gözü dönmüş herif! CHP'li gençlik kolları başkanı kodesi boyladı Kurtulmuş’tan CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Anayasaya aykırı, kabul edilemez! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ramazan ayının temasını duyurdu: Ramazan, cami ve hayat CHP’nin yolsuzluğunu bir kez daha ifşa etti: ‘Bu pasta hepimize yeter’ Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP’li başkana ihaleye fesat davası Adalet Bakanı Gürlek ilk toplantısını yaptı: “Reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz” Sahil güvenlikten direk öldürmeye teşebbüs! Yunan çarpmamış resmen katletmiş
Yasa tanımaz CHP zihniyet hiç değişmedi: Dün Merve Kavakçı'ya bugün Akın Gürlek'e!
Gündem

Yasa tanımaz CHP zihniyet hiç değişmedi: Dün Merve Kavakçı'ya bugün Akın Gürlek'e!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

80 yıldır ülkeyi sandıktan çıkmadan yönetmeye kalkan parti CHP’nin yasa tanımaz vesayetçi zihniyetini, Akit Tv’nin gündemin nabzını tutan programı Manşetlerin Dili’nde ekrana getiren Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu dün Merve Kavakçı’ya yapılan CHP terbiyesizliğini ekrana getirerek bugün de Akın Gürlek’e yapılan rezilliğe ayna tuttu.

Başörtülü olarak Meclis’e yemin etmeye gelen milletvekili Merve Kavakçı’ya CHP’li ve DSP’li milletvekillerinin sıralara ve masalara vurarak protestosunu ‘Utanç görüntüleri’ olarak ekrana getiren Ali Karahasanoğlu, şunları söyledi: “Masalara vuruyorlar. Niye? Bir milletvekili yemin edecek. ‘Ettirmeyiz’ diyorlar. Sıralara vurarak hem de alkışlayarak Bülent Ecevit’i destekliyor hem de Merve Kavakçı’nın yemin etmesini engellemeye çalışıyorlar. Başörtülü bir kadının seçilmesi sebebiyle bunu yapıyorlardı. ‘Merve Kavakçı’ya yemin ettirmeyiz’ diyorlardı. Bunları niye gösteriyorum. CHP 80 yıldır aynıdır. CHP sandıktan çıkmadan bu ülkeyi yönetmeye kalkan partinin adıdır.”

FAŞİZM NEDİR? İŞTE BUDUR

“Çıktın mı kardeşim sandıktan. Merve Kavakçı alnının teriyle oradan seçildi mi seçildi. Eğer senin gücün olsaydı Kavakçı’nın seçildiği yerde CHP’li vekil seçilmez miydi? Seçilirdi. Sen kazanamadın. Merve Kavakçı kazandı. Ama ne diyorlar “Sana yemin ettirmem. Bakın burada CHP’li kadınlar da en önde karşı çıkıyor. Faşizm nedir? İşte budur. Belki de Ecevit en hümanist, en sosyal demokrat kişi olarak tanınır. Sizin en iyiniz bile işte bu!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mustafa

Merve Kavakçı SİMDİ NERDE ))))

Şuayip

Tek adamı istismar ederler en alasını yaparlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
