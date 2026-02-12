Açıklama geldi! İşte vücudun şifa kaynağı oruç ile ilgili önemli detaylar... En fazla hangi organ etkileniyor?
Mübarek Ramazan-ı Şerif'e adım adım gelirken, uzman isimlerden şifa dolu ay için önemli bilgiler geliyor.
Ramazan ayında vücutta birçok işleyiş değişiyor. Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, orucun aynı zamanda "otofoji" adı verilen hücresel bir temizlik harekatı olduğunu belirtti. Hacıosman, Ramazanda indirim yükü azalan karaciğerin toksinlerle nasıl savaştığını ve sahurda tüketilmesi gereken altın besinleri sıraladı.
Modern yaşamın getirdiği yoğun beslenme temposu, vücudun doğal arınma mekanizmalarını yorarken Ramazan ayı bu süreçte biyolojik bir mola imkânı sunuyor.
Halk arasında "vücut detoksu" olarak bilinen sürecin aslında bilimsel bir temeli olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman, Ramazanda uzun süreli açlığın hücrelerdeki hasarlı parçaları temizleyen bir yenilenme sürecini tetiklediğini ifade etti.
Hacıosman, orucun karaciğerden böbreklere kadar tüm organlara etkisi hakkında bilgi verdi.
Ramazan ayında oruç tutmak, halk arasında "detoks" olarak adlandırılan süreci destekleyebiliyor. Ancak vücudun zaten güçlü bir doğal arınma sistemi bulunuyor ve bu sistemin temel aktörleri karaciğer, böbrekler, bağırsaklar ve akciğerlerdir.
Uzun süreli açlık dönemlerinde metabolizma farklı bir faza geçiyor. Oruç sırasında insülin seviyeleri düşerken, hücreler enerji üretimi için yağ depolarını kullanmaya başlıyor. Bu süreçte "otofoji" adı verilen hücresel temizlik mekanizması devreye giriyor. Otofoji, hasarlı hücre parçalarının temizlenmesi ve hücresel yenilenmenin desteklenmesi anlamına geliyor.
En fazla etkilenen organların başında karaciğer geliyor. Karaciğer, toksinlerin dönüştürülmesi ve vücuttan atılması görevini üstleniyor. Oruç döneminde sindirim yükünün azalması, karaciğerin bu işlevine daha fazla odaklanmasını sağlayabiliyor.
Böbrekler ise yeterli sıvı alımı olduğu sürece metabolik atıkların uzaklaştırılmasında etkin rol oynuyor. Bağırsak sağlığı da bu süreçte kritik önem taşıyor; sağlıklı bir mikrobiyota, bağışıklık ve metabolik dengeyi destekliyor.
Ramazan boyunca vücudun kendini yenilemesi için sahur ve iftarda hangi besinlere öncelik verilmelidir? Bu besinler detoks sürecini nasıl destekler?
Sahurda mutlaka yumurta, peynir gibi kaliteli protein kaynakları, yoğurt veya kefir, tam tahıllar, bol su tüketilmelidir.
Protein ve sağlıklı yağ içeren sahur, kan şekerini dengelerken kas kaybını önlemeye yardımcı olur.
Probiyotikler ise bağırsak florasını destekleyerek doğal arınma mekanizmasına katkı sağlar. İftarda ise liften zengin sebzeler, zeytinyağlı yemekler, baklagiller, balık gibi omega-3 kaynakları yenmelidir.
Lifli besinler bağırsak hareketlerini düzenlerken, antioksidan içeren sebze ve meyveler hücresel hasarı azaltmaya yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri ise inflamasyonu baskılayarak metabolik dengeyi destekler. Aşırı şekerli, kızartılmış ve işlenmiş gıdalar tüketildiğinde vücudun doğal arınma kapasitesi zayıflayabilir. Oruç tek başına bir "mucize detoks" değildir; doğru beslenmeyle desteklendiğinde metabolik yenilenmeye katkı sağlar.
