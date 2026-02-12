  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Adalar uçak gemisine, otoyollar piste dönüşüyor

Endonezya, otoyolların belirli kesimlerini savaş uçakları için acil iniş pisti olarak kullanmayı hedeflerken, uzun vadede 39 eyaletin tamamında en az bir otoyolun askeri kullanıma uygun hale getirilmesi planlanıyor.

Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tonny Harjono, ülke genelindeki paralı otoyolların belirli bölümlerinin savaş uçakları için acil iniş pisti olarak kullanılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Harjono, uzun vadede 39 eyaletin her birinde en az bir otoyol kesiminin bu amaçla hazır hale getirilmesini planladıklarını söyledi ancak takvime ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Sumatra Adası’nın güney ucundaki Lampung eyaletinde düzenlenen gösterimde, Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı ile bir Super Tucano taarruz uçağı otoyola başarılı iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Savunma Bakan Yardımcısı Donny Ermawan Taufanto, söz konusu denemenin “evrensel savunma sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir kilometre taşı” olduğunu söyledi.

 

BENZER UYGULAMALAR DAHA ÖNCE DE DENENMİŞTİ

Karayollarının askeri iniş pisti olarak kullanılması yeni bir uygulama değil. ABD, Finlandiya ve İsveç gibi ülkeler de benzer uygulamaları daha önce test etti.

ABD ordusu da Pasifik’te savaş uçaklarını farklı adalara dağıtarak olası bir çatışma durumunda hava unsurlarını daha zor hedef haline getirmeyi amaçlıyor.

Endonezya’nın Güney Çin Denizi’nde Çin ile ihtilafları bulunsa da, yetkililer otoyolların pist olarak kullanılmasına yönelik planın herhangi bir ülkeye karşı atılmış bir adım olmadığını belirtiyor.

“UÇAK GEMİSİNE GÖRE DAHA DÜŞÜK RİSK”

 Analistler, planın geniş bir coğrafyaya sahip ülke için maliyet konusunda etkin bir çözüm sunduğunu ifade ediyor.

Dünyanın en büyük takımadalar ülkesi olan Endonezya’da 6 binden fazla yerleşim bulunan ada bulunuyor ve ülke doğu-batı ekseninde yaklaşık 5 bin kilometreye yayılıyor.

Endonezya Donanması’nın uçak gemisi bulunmazken, bu tür gemilerin edinilmesi ve işletilmesinin milyarlarca dolara mal olabileceği belirtiliyor.

3 BİN METRELİK BÖLÜMLER PLANLANIYOR

Hava Kuvvetleri Komutanı Harjono, plan kapsamında otoyollarda yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda bölümlerin askeri iniş ve kalkışa uygun hale getirileceğini söyledi.

Savunma Bakan Yardımcısı Taufanto ise pilotların, havaalanı pistlerine göre daha dar olan otoyollara iniş yapma becerisini övdü.

“Otoyollar yaklaşık 24 metre genişliğinde. Havalimanı pistleri ise 45 ila 60 metre arasında değişiyor. Bu riskli ancak Hava Kuvvetleri pilotları bu koşullar için eğitiliyor." ifadelerini kullandı.

