Kadın - Aile
16
Yeniakit Publisher
Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!
Selma Savcı

Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

Disiplinli hayatlarıyla bilinen Japonlar'ın kapı dışarı attıkları eşyalara şöyle bir göz atalım..

#1
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

Evinizde belki de farkında bile olmadığınız ama sizde stres oluşturan eşyalar olduğunu biliyor muydunuz? Japon evlerinin küçük olmalarına rağmen her zaman ferah ve huzurlu görünmesinin sırrı, sadece fiziksel alanı değil, zihni de yoran gereksiz eşyalardan arınmış olmalarıdır. İşte evinizdeki enerjiyi tazelemek için kurtulmanız gereken o eşyalar…

#2
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

Japonlara göre eviniz bir depo değil, ruhunuzu dinlendiren bir sığınak olmalı; bunun yolu ise zihni ve enerjiyi yoran kalabalıklardan kurtulmaktan geçiyor.

#3
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

Japon evlerinin küçük olmasına rağmen huzur veren sadeliği tesadüf değil! Metrekaresi küçük olsa bile ferahlıktan ödün vermeyen bu yaşam alanlarının arkasında, "eşya değil huzur biriktirme" felsefesi yatıyor. İşte Japon bilgeliğiyle evinizde nefes alacak alan oluşturmak için hemen vedalaşmanız gereken o eşyalar...

#4
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

1. KIRIK, BOZUK VEYA İŞLEVİNİ YİTİRMİŞ EŞYALAR Japonlara göre kırık bir vazo veya çalışmayan bir saat sadece yer kaplamaz, aynı zamanda negatif enerji yayar.

#5
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

"Tamir ettirmeliyim" düşüncesi zihninizde sürekli bir yük oluşturur. Japon felsefesinde bir eşya 6 ay içinde tamir edilmemişse, bir daha asla edilmeyecektir. Bu yüzden bozuk cihazlar ya hemen onarılmalı ya da evden uzaklaştırılmalıdır.

#6
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

2. KULLANILMAYAN MUTFAK ALETLERİ Mutfaklarımızda genellikle 30'dan fazla alet bulunsa da aslında sadece 7-10 tanesini aktif olarak kullanırız.

#7
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

Özellikle mutfakta işimizi kolaylaştıracağına inandığımız ve her an elimizin altında olsun istediğimiz birçok eşyayı tutarız.

#8
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

3. TARİHİ GEÇMİŞ KOZMETİK VE İLAÇLAR Banyo dolaplarındaki eski kremler ve ilaçlar sadece kalabalık değil, sağlık riski de oluşturur. Japonlar her 3 ayda bir bu dolapları denetler.

#9
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

Açıldıktan sonra ömrünü tamamlamış maskaralar veya son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar evde asla barındırılmaz.

#10
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

4. FAZLA ÇARŞAF VE HAVLU TAKIMLARI Japon evlerinde çamaşır dolapları minimalisttir; kural genellikle kişi başına iki takımdır.

#11
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

Biri kullanımdayken diğeri yedektedir. Onlarca takım çarşaf ve havlu biriktirmek yerine, sevdiğiniz birkaç takımı tutup geri kalanını bağışlamak hem dolabı hem de ütü yükünü hafifletir.

#12
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

5. PLASTİK POŞET YIĞINLARI "Poşet içinde poşet" biriktirmek Japon ev kültüründe yeri olmayan bir alışkanlıktır. Alışverişe kendi bez çantalarıyla giden Japonlar, evde maksimum 5-10 adet çöp poşeti bulundurur.

#13
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

Bu yaklaşım mutfağı ferahlatırken çevreye duyarlılığı da artırır.

#14
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

6. ELEKTRONİK HURDALAR Eski telefonlar, bozuk şarj kabloları ve çalışmayan kulaklıklar çekmecelerin gizli düşmanlarıdır.

#15
Foto - Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

Bir daha asla kullanılmayacak bu "elektronik atıklar" hem tehlikeli kimyasallar içerir hem de zihinsel kalabalık oluşturur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
