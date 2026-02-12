Flaş kararlar alın ve değişime kucak açın... Evinizdeki gizli stres kaynaklarına veda edin!

Evinizde belki de farkında bile olmadığınız ama sizde stres oluşturan eşyalar olduğunu biliyor muydunuz? Japon evlerinin küçük olmalarına rağmen her zaman ferah ve huzurlu görünmesinin sırrı, sadece fiziksel alanı değil, zihni de yoran gereksiz eşyalardan arınmış olmalarıdır. İşte evinizdeki enerjiyi tazelemek için kurtulmanız gereken o eşyalar…