  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laikçiler böyle sömürülüyor! 30 bini bas, ‘Atatürk!!!’ düğüne gelsin “Sokaklar güvende” operasyonu! Adalet Bakanı Gürlek’ten açıklama geldi Rusya köşeye sıkıştı, Türkiye için geri adım attı: Resmen kaldırdı Beştepe’den Bülent Arınç’a çok sert tepki: “Nikah kürsüsü siyaset meydanı değildir” Avrupa’nın devinden Türkiye’ye dikkat çeken mesaj: “Türkiye ile yakınlaşmalıyız!” Ali Karahasanoğlu’ndan Milli Gazete ve Saadet Partisi’ne LGBT operasyonu tepkisi: “AK Parti gerekeni yaptı diyemediniz. Diyemiyorsunuz? Polonya sınırında İHA saldırısı! Boris Johnson’ın bulunduğu bölgenin yakınında tren vuruldu Mersin’de ahlaksızlık ağına büyük darbe! 50 şüpheli gözaltında 14 Eylül 1935: Küçük Ali Haydar Efendi (Son devir Osmanlı Hukukçusu ve Mecelle Şârihi) 14 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Gündem Yasa dışı yüzlerce internet sitesi erişime engellendi
Gündem

Yasa dışı yüzlerce internet sitesi erişime engellendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yasa dışı yüzlerce internet sitesi erişime engellendi

Başkent Ankara’da İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 412 internet sitesine erişim engellendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 7-14 Eylül tarihlerinde internette sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 755 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 347, müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 65 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişimin engellenmesi sağlandı.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Etimesgut ilçesindeki 8 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Bu olayları gerçekleştirdiği belirlenen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kars polisi sanal devriyede yakaladı! 20 adrese erişim engeli
Kars polisi sanal devriyede yakaladı! 20 adrese erişim engeli

Gündem

Kars polisi sanal devriyede yakaladı! 20 adrese erişim engeli

Türkiye düşmanlarına erişim engeli tokadı! Casus ağların fişi çekildi
Türkiye düşmanlarına erişim engeli tokadı! Casus ağların fişi çekildi

Gündem

Türkiye düşmanlarına erişim engeli tokadı! Casus ağların fişi çekildi

Travesti sever Solcular üzgün... LGBT destekçisi sapık sitelere erişim engeli
Travesti sever Solcular üzgün... LGBT destekçisi sapık sitelere erişim engeli

Gündem

Travesti sever Solcular üzgün... LGBT destekçisi sapık sitelere erişim engeli

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23