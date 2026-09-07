Yasa dışı “panel” soruşturmasında yeni dalga! 27 avukat hakkında karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü kişisel veri soruşturmasında yeni kararlar çıktı.

Vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve kullanılması suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ve savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

27 AVUKAT VE 4 SİVİL HAKKINDA ADLİ KONTROL

Emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 27 avukat ile 4 sivil şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Dosya kapsamında ayrıca 4 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Firari durumdaki 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

“HUKUKBİS” VE “ASİSTBİS” MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın geçmişine ilişkin ortaya çıkan bilgiler dosyanın boyutunu da gözler önüne seriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarda vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirilerek “panel” olarak adlandırılan sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında “HukukBİS”, “AsistBİS” ve benzeri yasa dışı dijital panel sistemleri mercek altına alınmıştı.

PANELLER ÜCRET KARŞILIĞINDA KULLANDIRILMIŞ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmanın başlangıcında kamuoyuna açıkladığı bilgilere göre, yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı belirlendi.

Soruşturmada bazı hukuk bürolarının, aralarında herhangi bir hukuki ilişki bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler aracılığıyla ulaştığı tespit edildi.

Vatandaşlara “borcunuz yasal takibe düştü”, “uzlaşma sürecini kaçırdınız” veya “hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” şeklinde gerçeğe aykırı ifadeler yöneltildiği belirlendi.

DİJİTAL MATERYALLERDEN ÇARPICI BULGULAR

Soruşturmanın önceki aşamalarında ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan teknik incelemelerde de çok sayıda bulguya ulaşıldı.

İncelemelerde çeşitli avukatlık bürolarına ait olduğu değerlendirilen panel erişim kayıtları ve kullanıcı bilgilerinin yanı sıra Google Authenticator doğrulama kodları, AnyDesk ve TeamViewer üzerinden bağlantı izleri, kişisel veri içeren sorgu çıktıları, toplu Word ve Excel dosyaları ile panel kullanımına ilişkin yazışmalar tespit edildi.

İLK AŞAMADA 10 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturmanın ilk bölümünde yasa dışı panel sistemini kuran, işleten ve sistemin gelir akışında bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik adli işlemler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından panel sistemlerini kullandığına ilişkin somut delil elde edilen avukatlık bürolarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Son olarak 27 avukat ile 4 sivil şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, soruşturma kapsamında firari 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.