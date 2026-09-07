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Gündem Müstehcenlik soruşturmasında yeni gelişme: Ahlaksız hesaplar kapatıldı
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Müstehcenlik soruşturmasında yeni gelişme: Ahlaksız hesaplar kapatıldı

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Müstehcenlik soruşturmasında yeni gelişme: Ahlaksız hesaplar kapatıldı

Müstehcenlik soruşturması kapsamında, aralarında tanınmış edepsizlerin de yer aldığı toplam 184 sosyal medya hesabı ve internet bağlantısına erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyadaki müstehcen içeriklere yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan toplam 184 sosyal medya hesabı ve internet linkinin tamamına erişim engeli getirildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında müstehcenlik soruşturmasına konu olan sosyal medya hesapları ve internet bağlantıları tek tek incelemeye alındı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplam 184 hesap ve link bakımından erişimin engellenmesi kararı uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce de sosyal medya üzerinden yayımlanan içeriklere ilişkin müstehcenlik kapsamında soruşturmalar yürütmüş ve bazı hesapların Türkiye’den erişimine engel getirilmişti.

Söz konusu edepsizlerin reklamını yapmamak için, isim listesini yayınlamıyoruz.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında yayımlanan içeriklerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi.

Erişim engeli getirilen hesap veya linkler bakımından tedbir uygulanması, hesap sahiplerinin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Soruşturmadaki hukuki süreç devam ediyor.

Başsavcılığın daha önce yürüttüğü benzer bir soruşturmada da müstehcenlik kapsamında değerlendirilen sosyal medya hesaplarının erişime engellendiği kamuoyuna açıklanmıştı.

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