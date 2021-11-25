  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yasa dışı havai fişek üretimi yapılan evde patlama: 2 ölü, 5 yaralı
Dünya

Yasa dışı havai fişek üretimi yapılan evde patlama: 2 ölü, 5 yaralı

Meksika'da bir mahalle arasında yasadışı havai fişek atölyesi olarak kullanılan bir evde patlama meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 20:20:00 -
Yasa dışı havai fişek üretimi yapılan evde patlama: 2 ölü, 5 yaralı

Meksika’nın Tultepec kentinde yasadışı havai fişek atölyesi olarak kullanılan bir evde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlamanın nedeniyle mahalle sakinleri ise evlerini terk etti.

Meksika’nın Meksika eyaletindeki Tultepec kentinde bir mahalle arasında yasadışı havai fişek atölyesi olarak kullanılan evde patlama meydana geldi. Patlama, çevredeki evlerde zarara yol açarken, havai fişek atölyesi olarak ev alevlere teslim oldu.

Patlamada 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı

 

Olay anında yoldan geçen vatandaşlar güvenli bir yer bulmaya çalışarak kaçışırken, çevre evlerde yaşayan mahalle sakinleri kendilerini korumak için evlerini terk etti. Kaçak atölye olarak kullanılan evde dakikalarca devam eden patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralananlar arasında 4 kadın ise, tedavileri için olay yerine gelen acil sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı. Meksika Eyaleti Sivil Savunma ve Kapsamlı Risk Yönetimi Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu çıkan yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Vatandaşlar yetkilillere çağrıda bulundu

Olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Patlamanın ardından bazı vatandaşlar, duruma tepki göstererek tehlikeli maddelerin kaçak üretimi ve depolanmasının önlenmesi için yetkililere çağrıda bulunurken, patlama ve yangın anında çevrede bulunan bazı vatandaşlar ise olayın görüntülerini kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılanın civcivlere saldırısı olay oldu! Horoz kaçtı, tavuk yavrularını savundu
Yaşam

Yılanın civcivlere saldırısı olay oldu! Horoz kaçtı, tavuk yavrularını savundu

Sosyal medyada anne tavuk ile yılan arasındaki mücadele görenleri hayrete düşürdü. Horozun yılan saldırısı anında yuvadan kaçtığı görülürken..
Bakan yeni doğal gaz müjdesini duyurdu!
Ekonomi

Bakan yeni doğal gaz müjdesini duyurdu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2022'nin ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu daha kazmayı planlıyoruz" de..
Yine ‘oyun’ çıktı! Benzine ve motorine zam yalanlaması
Ekonomi

Yine ‘oyun’ çıktı! Benzine ve motorine zam yalanlaması

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, motorin, benzin ve LPG'ye yeni zamların geleceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyur..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay