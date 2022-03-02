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Yerel Yasa dışı avcılara gece operasyonları sürüyor
Yerel

Yasa dışı avcılara gece operasyonları sürüyor

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan gece operasyonu ile yasa dışı avlanan 2 şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 10:52:00 -
Yasa dışı avcılara gece operasyonları sürüyor

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlardan gelen yasa dışı av ihbarı üzerine Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Organize Sanayi Bölgesi, Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı mevkiinde ördek avı yapmaya hazırlanan 2 şahıs, avlanmaya başlamadan ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan 2 şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten kişi başı 2 bin 600 TL olmak üzere toplam 5 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yakalanan şahısların bir tanesinin kayıtlarında 2014 yılında benzer suçu ikinci defa işlediğinin anlaşılması üzerine avlanma belgesi de iptal edildi.

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