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Ekonomi Yaş meyve sebze ihracatı son bir yılda 3 milyar doları aştı
Ekonomi

Yaş meyve sebze ihracatı son bir yılda 3 milyar doları aştı

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatı, son 12 ayın toplamında 3 milyar doları aşarak rekora imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 14:47:00 -
Yaş meyve sebze ihracatı son bir yılda 3 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatı 2020’nin OcakTemmuz döneminde 1 milyar 363 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı döneminde ise çoğalan taleple ihracat yüzde 20 artarak 1 milyar 638 milyon dolara çıktı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin tüm ürünlerdeki ihracatının son 12 ayda 200 milyar doları aşarak rekor kırdığını belirterek, “Sektörümüzde de 31 Temmuz 2019’dan 1 Ağustos 2020’ye kadar 2 milyar 527 milyon 376 bin dolar olan ihracatımız bir sonraki yıl aynı periyotta 3 milyar doları aştı. Yıllık bazda bu, bir rekor. Hasadı gelen ve gelecek olan ürünlerimizle ihracattaki artışımız sürecek diye tahmin ediyoruz. Bu yılın sonunda yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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