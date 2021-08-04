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Gündem

YAŞ, Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor!

YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda TSK'daki terfi ve atamalar masaya yatırılacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in görevine devam etmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 10:46:00 -
YAŞ, Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor!

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısında bugün gerçekleşecek.

Şura üyeleri önce Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik toplantı gerçekleştirilecek.

Orgeneral Güler'in görevine devam etmesi bekleniyor

Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek. Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor.

Kuvvet komutanlarının durumları değerlendirilecek

Toplantıda görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu da değerlendirilecek.

Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.

Gündem terfi ve atamalar

YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor. Kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumları da görüşülerek karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılacak.

YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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