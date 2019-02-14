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Yaş dolmadan prim almak mümkün değil

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun ödenen primlerin geri alınıp alınmadığına ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:09
Yaş dolmadan prim almak mümkün değil

Soru: Ben 49 yaşındayım. Şu ana kadar 2300 gün sigorta primi ödedim. Primim az olduğu için emekli olmam zor görünüyor. Yatan primlerimi geri alabilir miyim?

Hayati U.

Cevap: Sosyal sigorta sistemimizde primin geriye iadesi söz konusu değil. Ancak emekli olmak için yaşı tamamlamasına rağmen sigortalılık süresi veya prim gün eksiği ya da hem sigortalılık süresi hem de prim gün eksiği nedeniyle emekli olamayanlar yatırılan primlerin güncel karşılığını alabilirler. Buna toptan ödeme deniliyor. Sizin emeklilik yaşınız 60 olduğundan 60 yaşına geldiğinizde prim ödemeleriniz emekli olmanıza yetmeyecek kadar az kalırsa toptan ödeme talep edebilir ve yatan primlerin güncel karşılığını alabiliriniz. Tavsiyem 60 yaşına kadar emekli olmaya yetecek kadar sigortalı çalışmanız bu mümkün değilse isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemenizdir.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:09
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  13. prim ödemeleri
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