YAŞ atama kararları listesi 2019

Son dakika haberi. Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 13.00'da toplanacak. Toplantı önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti. YAŞ'ta komutanların terfi dosyaları da ele alınacak. İşte terfi bekleyen isimler.

Genelkurmay Başkanı değişecek mi?

Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alacak. Bu kapsamda, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın mevcut görevlerine devam etmeleri bekleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geçen sene oramiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın ise görevdeki ikinci yılları bu sene doluyor.

YAŞ'ta kimler terfi edecek?

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu terfi sırasında yer alıyor.