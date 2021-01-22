Yarıyıl tatilinden sonra okullar açılıyor mu?

22 Ocak 2021 Cuma günü uzaktan eğitimin sona ermesiyle birlikte yarıyıl tatili başlayacak. 25 günlük yarıyıl tatili süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylelikle 2021 yarıyıl tatili toplamda haftasonları dahil 24 gün sürecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı; ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak. Hepinize keyifle; ama ne olursa olsun her dakikasını tedbirlere dikkat ederek geçireceğiniz bir yarıyıl tatili diliyorum."

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yarıyıl tatiline ilişkin olarak yaptığı açıklamada "2. dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz" demişti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Ağustos 2020 tarihinde TRT EBA, EBA üzerinden uzaktan eğitimle eğitim öğretim yılına başldı. 21 Eylül itibariyle hazılık ve birinci sınıflar için yüz yüze eğitim başlamıştı. Daha sonra kademeli olarak 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar yüz yüze eğitime başladı. Son olarak ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla 5 ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti. Kademeli olsa da yüz yüze eğitim birinci dönem ara tatiline yani 16 Kasım’a kadar devam etti. Birinci dönem ara tatilin ardından artan korona vakaları nedeniyle 23 Kasım'dan itibaren uzaktan eğitime yeniden geçilmişti.