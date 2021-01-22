Yarıyıl tatilinde MEB hangi etkinlikler yapacak? Yarıyıl tatili etkinlikleri MEB

Birlikte 23 gün yarıyıl tatili etkinlikleri MEB. Yarıyıl tatilinde hangi gün hangi etkinlikler var? Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yarıyıl tatiline girdi. 25 Ocak 15 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatili yapacak öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı 23 gün boyuncu çeşitli etkinlikler düzenliyor. MEB sitesi üzerinden yayınlanan ilkokul, ortaokul ve lise etkinlikleri merak ediliyor. Peki Yarıyıl tatilinde MEB hangi etkinlikler yapacak? Hangi gün hangi etkinlik var?