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Eğitim Yarıyıl tatilinde MEB hangi etkinlikler yapacak? Yarıyıl tatili etkinlikleri MEB
Eğitim

Yarıyıl tatilinde MEB hangi etkinlikler yapacak? Yarıyıl tatili etkinlikleri MEB

Birlikte 23 gün yarıyıl tatili etkinlikleri MEB. Yarıyıl tatilinde hangi gün hangi etkinlikler var? Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yarıyıl tatiline girdi. 25 Ocak 15 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatili yapacak öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı 23 gün boyuncu çeşitli etkinlikler düzenliyor. MEB sitesi üzerinden yayınlanan ilkokul, ortaokul ve lise etkinlikleri merak ediliyor. Peki Yarıyıl tatilinde MEB hangi etkinlikler yapacak? Hangi gün hangi etkinlik var?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 12:10:00 - 2021-01-22 12:13:35
Yarıyıl tatilinde MEB hangi etkinlikler yapacak? Yarıyıl tatili etkinlikleri MEB

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak 2021 Cuma günü tamamlandı. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, yarıl yıl tatilinde öğrencilere yönelik olarak "Birlikte 23 gün tatil etkinlikleri" adlı bir çalışma hazırladı.

Yarıyıl tatilinde MEB hangi etkinlikler yapacak?

Yarıyıl tatili etkinlileri için tıklayın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yarıyıl tatiline ilişkin olarak yaptığı açıklamada "2. dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz" dedi.

 

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