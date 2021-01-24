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Eğitim Yarıyıl tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Yarıyıl tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Milyonlarca öğrenci 22 Ocak itibariyle yarıyıl tatiline girdi. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine bir haftalık süresi de eklendi. Peki yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? 15 tatili ne zaman sona erecek? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 13:48:00 - 2021-01-24 13:48:51
Yarıyıl tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı korona salgını tedbirleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatiline 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam etti. Milyonlarca öğrenci 22 Ocak’ta yarıyıl tatiline girdi. Milli Eğit Bakanlığı tatil takvimine göre; 25 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili üç hafta olacak. Tatil 15 Şubat'ta sona erecek.

Yarıyıl  tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, “Şu an açılsın noktasında ciddi bir beklenti var ama bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğindeki Kabine’nin alacağı kararlara bağlı. 15 Şubat’ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat’tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye’deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

Yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Bakan Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını söyledi.

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