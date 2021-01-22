Okullar ayın kaçında açılacak? Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriliyor. Ülkemizde 20 Kasım ve 1 Aralık’ta alınan kararlar etkili oldu ve vakalar düşmeye başladı. Veliler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağını, ara tatil sonunda okullara dönüş olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 15 tatili ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. 20 Kasım’da ise artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. 22 Ocak Cuma günü uzaktan eğitim tamamlandı. 25 Ocak Pazartesi günü öğrencilerin üç haftalık yarıyıl tatili başlayacak. Yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil birleştirildi. Bu sebeple öğrenciler 21 gün tatil yapmış olacak.

İkinci yarıyıl 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarda 15 Şubat itibariyle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmek istediklerini belirtti. Bakan Selçuk, şubat ayı başında hangi sınıfların hangi planla yüz yüze eğitime geçeceğini açıklayabileceklerini ifade etti.