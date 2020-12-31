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Eğitim Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatili ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili kaç gün?
Eğitim

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatili ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili kaç gün?

Yarıyıl tatili ne zaman? İkinci dönem ne zaman başlayacak? soruları koronavirüs salgını nedeniyle birinci yarıyıl tatilinden sonra eğitimine uzaktan TRT EBA üzerinden devam eden öğrenciler tarafından sorgulanmakta. Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul, ortaokul ve liseler için yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatili ne zaman? Okullar ne zaman tatile girecek? Yarıyıl tatili kaç gün? İşte haberin detayları.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:13:00 - 2020-12-31 17:14:02
Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatili ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek." denildi. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylelikle 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak.

İkinci dönem ne zaman başlayacak?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen "sınavların ertelenmesi" konulu yazıda, Bakanlığa bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim ile öğretim faaliyetlerinin, 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği ve bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ile değerlendirme uygulamalarının yapılacağı belirtildi. Resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasların ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütüleceği ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağının daha önce açıklandığı hatırlatıldı.

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