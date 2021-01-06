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Eğitim Yarıyıl tatili ne zaman? | 15 tatil hangi gün başlıyor?
Eğitim

Yarıyıl tatili ne zaman? | 15 tatil hangi gün başlıyor?

Yarıyıl tatiline ne kadar kaldı? | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Öğrenciler ocak ayıyla birlikte yarıyıl tatiline ne kadar zaman kaldığını araştırmaya başladı. Peki, 15 tatili ne zaman? | Yarıyıl tatili hangi gün başlıyor? | Online dersler 15 tatilde olacak mı? | Yüz yüze eğitim ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 09:17:00 -
Yarıyıl tatili ne zaman? | 15 tatil hangi gün başlıyor?

15 tatil ne zaman? | Koronavirüs salgını sebebiyle kademeli olarak başlatılan yüz yüze eğitime 20 Kasım'da ara verildi. Milyonlarca öğrenci ocak ayının gelmesiyle ara tatile ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Peki, sömestr tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili ne zaman? | 15 tatil hangi gün başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin 22 Ocak Cuma gününe kadar devam edeceğini açıkladı. 15 tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler bu sene yarıyıl tatilini üç hafta yapacak. Çünkü ikinci ara tatil ile yarıyıl tatili birleştirildi.

Yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi sona erecek ve dersler başlayacak. Hangi sınıfların söz konusu tarihte yüz yüze eğitime başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

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