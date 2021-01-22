Yarıyıl tatili kaç gün? Yarıyıl tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Ağustos 2020 tarihinde TRT EBA, EBA üzerinden uzaktan eğitimle eğitim öğretim yılına başldı. 21 Eylül itibariyle hazılık ve birinci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı. Daha sonra kademeli olarak 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar yüz yüze eğitime başladı. Son olarak ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla 5 ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi. Kademeli olsa da yüz yüze eğitim birinci dönem ara tatiline yani 16 Kasım’a kadar devam etti. Birinci dönem ara tatilin ardından artan korona vakaları nedeniyle 23 Kasım'dan itibaren uzaktan eğitime yeniden geçildi.

Yarıyıl tatili kaç gün?

Toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci ve 1 milyon 117 bin 686 öğretmen üç haftalık tatile girecek. İkinci dönemin 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze başlaması planlanıyor. Normal şartlarda sömestr tatili 22 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta bitecek şekilde planlanmıştı. Ancak 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklendi. Böylece sömestr tatili 3 haftaya çıktı.

Yarıyıl tatili uzayacak mı?

İkinci dönem ne zaman başlayacak? 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylelikle 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.