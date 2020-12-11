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Eğitim Yarıyıl tatili erken mi olacak? Yarıyıl tatili ne zaman son dakika!
Eğitim

Yarıyıl tatili erken mi olacak? Yarıyıl tatili ne zaman son dakika!

Yarıyıl tatili ne zaman yapılacak? 15 tatili erken mi olacak? soruları hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan son dakika yarıyıl tatili açıklaması geldi. Peki Yarıyıl tatili erken mi olacak? Yarıyıl tatili ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:23:00 - 2020-12-11 11:43:28
Yarıyıl tatili erken mi olacak? Yarıyıl tatili ne zaman son dakika!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor. 22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz." açıklamasını yaptı. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapıldı, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecti. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacaktı.

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